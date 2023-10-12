號稱「全台最有錢YTR」的網紅超哥，因自己經營的連鎖炸雞店「超派炸雞」，被Toyz團隊意外拍到疑似將廢油倒入水溝，起初總公司發出聲明否認，事隔三日後，超哥在晚間上傳最新影片，與超派炸雞聯合創辦人公開道歉：「有錯我們就認」。

超哥11日在YouTube頻道「超派人生Superpie」上傳標題為「回應超派炸雞倒油風波」影片，片中開頭他便對近期的風波，與超派炸雞聯合創辦人表示，若造成外界誤解會鄭重道歉，「不好意思，我們會誠心認錯，然後馬上改過」並解釋，事後他有聯繫新竹巨城店，在釐清真相後發現，員工是將洗油鍋的廢水倒入水溝，坦言規矩沒有做好，連連說著：「不好意思，我們會誠心認錯」、「有錯我們就認」目前也已訂定相關規範。

然而，超哥提到，自己之所以會激動到連發4篇文，是因為他看著店家從無到有認真經營，卻被批評「連狗都不吃」，才會暴走，他也表示，價格相較高是因用料品質較好。

此外，超哥也感謝館長開示不要跟Toyz鬥，「館長都幹不過他，我幹不過他也是正常的」；接著，他們決定推出新的方案，一片99再折19讓大家搭配Toyz的飲料一起購買，希望大家可以再給他們的炸雞一次機會。