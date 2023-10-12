距離2024總統選舉只剩3個多月，面對民進黨總統參選人賴清德民調持續領先，在野陣營期盼促成「藍白合」翻轉局勢。不過，雙方高層即將開啟協商大門之際，卻因為是否全程公開的問題又橫生變數。目前沒有十足把握的國民黨，採取拖字訣可能是策略之一，但民眾黨則是因為過去國親交手殷鑑不遠，因此堅持必須公開、透明，尤其對方此次主談代表又是「金小刀」。

藍白參選人侯友宜、柯文哲到底該怎麼合？已經進入歹戲拖棚的階段。原本以為民調或辯論會是關鍵爭點，但如今卻卡在會談是否公開的程序問題。套句柯文哲常掛在嘴邊的，「國親合」的結果，就是親民黨不見了！因此即便形勢比人強，在下架民進黨的目標下，「藍白合」成為此次大選的「主打片」，紛擾多時之後，即將進入「深水區」，民眾黨更是繃緊神經。

尤其出身橘營的柯辦競選總幹事黃珊珊，對於當年「馬宋密會」曝光，恐怕仍是「心有餘悸」。2006年12月1日晚間，台北市長選舉前夕，時任國民黨主席的馬英九，與親民黨主席、同時也是台北市長候選人宋楚瑜進行一場密會。在敏感的時間點，兩人會面的傳聞在政壇傳得沸沸湯湯，而第一個拿出照片證實的人則是民進黨市長候選人謝長廷。

即使不是「夜奔敵營」，但宋陣營選前「引狼入室」自是引發諸多連想；雖然雙方口徑一致強調沒談選舉，但一時間交換說、棄保說等甚囂塵上，對身為候選人的宋楚瑜選情造成衝擊，最後的結果自然以慘敗收場。由於國民黨假手民進黨打「自己人」的前例所在多有，從「十八標」到郝柏村在行政院召開「軍事會議」，乃至於「興票案」等，因此，當時宋楚瑜也直指是國民黨洩露出去的。

由於吃過「啞吧虧」，即便最後2008年在國親合的形勢下，立委都重持藍旗，但宋楚瑜和國民黨交手還是臨淵履薄。2016年總統大選，宋楚瑜有意重披戰袍；2015年7月，時任國民黨主席朱立倫拋出希望向宋請益，對於「宋朱會」，親民黨以避免「密室交易」為由，開出第一個條件就是全程公開。但因為，國民黨方面堅持「不公開方式請益」的形式，在雙方對公開與否遲無交集之下，「宋朱會」喊了半天最後也無疾而終。

因為有前車之鑑，加上民眾黨的支持者較年輕、自主性也高，更厭惡傳統的密室協商，即使對於程序問題也相當堅持。因此，與國民黨交手的教戰守冊第一條，堅守公開、透明的底線，恐怕民眾黨沒有妥協的空間。