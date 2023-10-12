前民進黨雲林縣議員顏旭懋2021年涉嫌與藥腳利用漁船走私上億安毒入台，讓530公斤安毒流入市面，一審依運輸毒品罪重判他無期徒刑。該案上訴至高雄高分院，12日宣判，維持原判，可上訴。

判決指出，2021年4月，顏旭懋趁漁船出港前，約集團成員在高雄市見面，將記載毒品數量及走私毒品海上經緯度等資料紙條裝入紅包袋交給對方。數日後，漁船從新園鄉鹽埔漁港報關出港，依指示來到距離東沙島東南方90浬處處，向不明船舶接駁麻布袋38袋、總毛重為470公斤的安非他命後返台。

集團成員在靠岸後，指揮船上3名印尼漁工陸續將麻布袋搬上冷凍貨車後，未料竟遇上海巡安檢所人員上前盤查，眾人見狀立即駕車逃逸，由於車輛後車箱未及時關閉而掉落1袋，整起走私案件才因而曝光。檢警當時預估，至少有530公斤的安毒已流入市面。

法官痛斥，縣議員是代表縣民的民意代表，工作涉及眾人之事，本應以人民福祉為依歸，顏竟貪圖運輸毒品私利，嚴重侵害國民身體健康，嚴重背離選民期待。

顏男等人走私毒品總重量合計約毛重470公斤，以他們當時商談的毒品欲售價格每公斤75萬元計算，黑市總出售金額可達3億5250萬元，數量甚多且價格甚高。顏男付給船長的佣金及其餘開銷高達1700萬元，可知整起運輸毒品為暴利行為，讓他甘冒重罪鋌而走險。

考量顏男到案至今始終否認犯行，將運輸毒品責任推給其他共犯，甚至在行車紀錄器對話中還交代湮滅陸上運輸毒品用的車輛，增加員警查緝困難，逃避應面對的刑事責任，犯後態度惡劣，一審法官判顏男無期徒刑、褫奪公權終身。

該案上訴至高雄高分院，維持原判，可上訴。