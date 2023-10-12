一名男子觀察到許多女性比起LINE，比較願意給Instagram帳號，質疑「為什麼女生寧可讓他人加Instagram，也不給LINE？」貼文激起女網友回應，大部分的人表示，Instagram可以建立多個帳號，「可以給小帳敷衍」，但LINE只有一個，更換帳號很麻煩。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，他觀察到多數女性會給陌生人或剛認識的朋友加Instagram帳號，但他認為Instagram主要分享個人照片和影片，更容易被窺探隱私，質疑「為什麼女生寧可讓他人加Instagram，也不給LINE？」

貼文吸引女性網友討論，多數人表示Instagram可擁有多個帳號，可給陌生人最不常用的帳號即可，「Instagram可以很有多個帳號啊」、「給不常用的Instagram帳號，不喜歡不登入就可以了」、「Instagram可以給小帳敷衍過去啊」、「LINE只有一個，更換帳號很麻煩，當然給Instagram」。

少部分人有不同想法，「感覺還是要看人，我的話就會比較傾向給LINE，Instagram比較多生活照，都是記錄自己」、「我個人會傾向給LINE，不喜歡就封鎖；反而Instagram有比較多隱私的東西，不想給陌生人和不熟的人觀看」、