巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，已經有超過30萬名的以色列國民被徵召上戰場，此事也會造成以色列經濟陷入停滯，且時間拖越久衝擊越大。市場除了擔憂鉀肥供應鏈出狀況，英特爾在加薩邊境的半導體工廠也受到高度關注。

CNBC報導，戰爭開打後，以色列國防部徵召超過30萬名的預備役軍人，這數字是近代前所未有的，一般而言，以色列的常備軍人約為15萬人，初步預估預備役軍隊總人數上看45萬人，由各行各業的以色列國民所組成。

當以色列民眾被迫離開工作崗位，勢必對經濟造成影響，希伯來大學經濟學教授Eyal Winter表示，「經濟損失的規模取決於離開工作崗位的時間有多長，旅遊業最先停擺，並蔓延至各個產業，衝擊是相當巨大的。」

以色列人口超過900萬，國內生產總值約為5216.9億美元，其中化工產業是主要出口來源，這也讓華爾街相當擔心鉀肥供應鏈出現問題，美國多檔化工、化肥股票都出現上漲，漲幅一度超過7%。

Eyal Winter說：「儘管我們會面臨嚴重的損失，但對於取得軍事勝利相當有信心，尤其加薩多年來一直是一個不穩定的地區，這場戰爭應該要結束這個問題。」

此外，包括微軟、Google母公司Alphabet、蘋果及Oracle Corp等美國科技巨頭都有在以色列設重要研發或生產辦公室，英特爾新投資的工廠距離加薩邊境僅30分鐘車程，市場相當關注科技產業受到的衝擊。

對此，一位不具名的科技業高級經理提到，「由於我們在新冠疫情期間熟悉了員工在家工作的狀況，我想所有工作都會繼續進行，除非被徵召到預備軍隊。」