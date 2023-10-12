下周二（17日）是今年最後一個天赦日，可以「煮財水」添財運，當天要特別把握戌時（晚上7點至9點）轉運時機，考生於戌時在家中東方放置文昌塔、文昌筆增強考運；從事業務的民眾放4個印章，將增加簽約機會。

民俗專家柯柏成指出，下周二農曆9月初3戊申日是今年最後一個天赦日，為老天赦災免厄的好日子，一般在道教指的就是玉皇大帝，通常一年有6至7次機會，如果運途不順，這樣的日子祈福會特別靈驗。

柯柏成表示，天赦日煮錢水是增加財運的基本配備，當天戌時、晚上7點至9點是為奇儀相佐的格局，最利文書、考試類的祈福，考生這個時辰可以在家裡的東方安置文昌廟開光過的文昌塔、文昌筆，增強考運；從事業務的人則放置4個材質較佳的印章，談業務合作時從中任取一個帶在身上，大大增加簽約機會。

柯柏成提到，想趨吉避凶的民眾當天可全日素食，戒殺放生以符合天心，才能有效得到老天庇佑。天赦日不限宗教，佛教徒在寺院、道教徒在宮觀、基督天主教徒在教堂、回教徒在清真寺祈禱，許的願望都會特別靈驗。

至於煮財水的方法，柯柏成曾分享，用小鍋子裝清水，投入5枚錢幣煮沸，這過程稱為財源滾滾，水滾後再多滾1、2分鐘，關火後端著鍋子繞室內一圈，將冷卻的硬幣放在家裡的西北方暗處、櫃子或抽屜即可。