統一超集團台灣7-ELEVEN持續穩健展店，9月積極滿足開學季、99電商購物節、中秋節採買、3C手機換機潮，並整合集團資源響應國際咖啡日，同時迎接中秋連續假期，推出「秋饗食光會員滿額立折」、「指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」雙重話題活動，藉由線上線下策略，創新生活體驗，加上轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、統一生活 (康是美)挹注9月合併營收成長。

台灣7-ELEVEN鮮食方面，聚焦麵食、米食、點心、烘焙麵包等結構，結合肖像聯名、開學季、搭機旅遊潮、在地產銷履歷等話題開發新品，帶動相關類別業績成長1~2成；7-ELEVEN持續拓展現做冰品市場，霜淇淋、酷聖石複合店、思樂冰等均已導入近800店；因應開學季返校、中秋節返鄉與出遊人潮，全台店長藉由門市預購、i預購、i划算等多元銷售渠道，線上線下整合、融合創造銷售機會，帶動相關類別業績成長1~7成。

搶攻下半年電商購物節商機，7-ELEVEN藉由「i預購」與「iOPEN Mall」雙平台，打造零售業超強99購物節盛典，雙雙祭出門市取貨免運費，OPEN POINT點數加碼回饋等獨家活動增添買氣，熱賣結構如美妝保養品、流行名品、保健品、3C家電、在地名產等均表現亮眼，加上把握3C手機換機潮，開創新成長動能、帶動類別業績狂增9倍。

截至9月底，台灣7-ELEVEN門市店數6806家。

統一超前9月合併營收為2355.92億元，月增9.76%。

受惠於持續展店，有效掌握節慶與開學商機，中秋預購年增4成，冰品飲料業績也明顯拉抬，泛鮮食成長更超過兩成五，會員人數突破1700萬大關，推升9月合併營收84.8億元，月減4.66%，年增11.37%，累計前9月合併營收為741.25億元，年成長10.31%。

就各商品來看，全家表示，泛鮮食持續扮演推升業績火車頭的角色，各品類與子品牌皆全面成長，其中又以Let’s cafe、Fami!ce霜淇淋、SO HOT炎選熟食區等現做調理型飲品點心年增超過三成，力道最為強勁，「全家」持續為消費者打造出最便利的跨產業生活服務平台，運用全台超過4200個店點的高度便利性，九月攜手悠遊卡公司迎開學通勤潮，獨家開賣與續購TPASS通勤月票方案?，不需再到指定地點或加值機前排隊購票，為便利民眾生活再添新服務。

截至112年9月底止，全家便利商店總店舖數達4205家。

展望10月，統一超表示，持續滿足雙十連假、雙十網購、萬聖節、換季食飲等生活消費需求，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，並以擁有1650萬會員的OPEN POINT生態圈，串聯i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，提升購物便利性、開創門市新銷售機會，滿足OMO的生活消費需求，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

全家表示，營運重點除雙十連假的商機掌握外，隨季節交替帶來的體感溫度變化日益明顯，秋冬溫暖濃郁型商品組合亦將陸續上市，皆可望驅動整體業績。