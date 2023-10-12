【旅奇傳媒／編輯部報導】為了將日本精彩的文化、產品和旅遊資源推向世界的運動，日本繼2022年舉辦數位轉型高峰會後，今年於大阪再次邀請日本地方政府、組織及企業等舉辦「2023酷日本數位轉型高峰會」。特別邀請桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長與大阪觀光局溝畑宏局長探討入境旅遊數據應用與行銷策略，並分享雙方在智慧科技運用的經驗。

桃園目前正積極推廣智慧桃園發展，包括「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」、「數位培力」等四大面向。其中，在「智慧民生」方面，疫情結束後，全球觀光競爭愈益白熱化，導入資訊科技並運用大數據分析，為旅客打造更高品質的旅遊環境與智慧新服務，成為未來行銷桃園觀光產業的重點。

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長（左）、大阪觀光局溝畑宏局長。 （圖／桃園市政府觀光旅遊局）

本次台日雙方將就數據運用和數位精準行銷探討，現場出席包括：星野集團星野佳路董事長、小松﨑友子旅遊顧問、日本政府觀光局JNTO中山理映子理事及獺祭櫻井一宏社長等眾多日本觀光界官方與民間核心代表，共同分享彼此觀光推廣專業與經驗，並期盼建立未來彼此在桃園與大阪智慧觀光推廣合作。

＊運用大數據分析疫後日本觀光市場，鎖定重點區域及族群精準行銷：

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長與在場日本各地觀光業者、政府單位代表會談時談到，目前從數據上可以發現旅客回流數據只佔疫前6至7成左右，這可能與目前航空交通業人力以及航班恢復有關，但是以日本旅客來說，桃園當前遇到的困擾是約有七成的日本旅客下機後就轉往台北等城市，只有一成五旅客會留在桃園一天以上活動，因此希望透過數位化方式讓更多日本客人方便使用桃園市的旅遊服務，以及能透過數位服務解桃園市。

目前不少日本旅客下機後會誤將桃園當成台北一部分，因此如何透過日本所說的觀光DX化（觀光數位化）過程增加使用的便利性，或是透過 VR、AR 或是數位孿生的設置，讓更多人能直接看到桃園、認識桃園市是我們現在最重要的課題。另外，如何使數位裝置能符合日本客人使用習慣，讓更多日本客人能方便使用，也是當前的一大課題。

桃園和大阪一樣雖然都是國門之都，但桃園和大阪可能剛好相反，與隔壁神戶反倒較為相似，常常成為旅客經過的城市；因此未來如同京阪神生活圈一樣，主力來發展基北北桃生活圈的共同觀光體驗，相信也能增進更多日本旅客認識桃園。例如今年發行的 TPASS 就可以將北台灣四縣市大眾運輸工具整合起來，讓交通便利成為旅客停留桃園順遊整個北桃園，並透過新北、台北回導遊客進入桃園。此外，透過網站也發現25歲至50歲日本旅客為主，但目前網站並未針對此部分旅客特別設計，故今年我們將依據此項數據進行改版，期待未來改版後可以增進日本旅客對桃園的了解，進而來桃園旅遊。

另外，搭配桃園市觀光導覽網日本地區瀏覽數據顯示，日本人最愛桃園和中壢觀光夜市、桃園國際棒球場及大溪老街，未來這些將都是我們鎖定針對日籍旅客重點行銷區域，讓旅客下機或搭機前，留在桃園小旅行，加強國際旅客「多玩一天桃園」的印象。

＊運用智慧科技創新服務，打造桃園成為國際化體驗式旅遊都市：

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示，依據2023國際旅客來台觀光趨勢調研報告顯示，45％國際旅客多以社群網路取得觀光資訊，而外國遊客在規劃台灣旅遊時需要旅遊形式、建議及交通配套等資訊。

桃園市政府觀光旅遊局周伯吟局長表示，我們將從國際旅客視角，運用智慧科技翻轉遊客對桃園印象，將線上瀏覽使用行為數據轉換為現地到訪，再透過資訊創新，創造觀光產值，如：今年我們除了依據桃園觀光導覽網調查日本人喜好熱門景區－大溪老茶廠規劃數位孿生場域外，並同時也將卡斯蒂菈樂園、手信霧隱城、祥儀機器人夢工廠等4家特色獨具的觀光工廠及獲得多項國際建築設計獎項的永安海螺文化體驗園區納入數位孿生場域規劃，結合當今國際旅遊趨勢，透過3D數位孿生體驗桃園虛擬遊程，打造桃園城市博物館，提供遊客新穎的虛擬旅遊探索體驗。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）