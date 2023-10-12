汪小菲日前語出驚人表示得知前妻大S（徐熙媛）生病，具俊曄不在身邊，讓他不忍心想照顧對方，一番深情的言論被瘋傳，對此，汪小菲前女友張穎穎在直播中笑了，雖未指名道姓，但她回應說：「他演戲呢，你們看看就行了，大家都懂吧？腦子都放聰明點，不要被別人玩弄於股掌之中。他撅起屁股我就知道他想幹啥」。

汪小菲日前與男網紅關立新連線直播，談到上段婚姻他表示聽說前妻最近身體不好，「不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她」，並稱前妻是女明星需要被關愛，關立新則提醒大S已經再婚，汪小菲表示：「結他們的唄，跟我什麼關係？我不會跟她復婚」，然而卻傳出汪小菲有復婚念頭。

張穎穎呼籲網友腦袋要聰明一點。（圖／翻攝自微博）

對此，張蘭表示不會答應兒子和大S再婚，並稱汪小菲：「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的」，強調自己還會活100年看著兒子，不會讓他做傻事，而汪小菲隨後也在直播中否認想要復婚，直說自己從頭到尾都沒說過要復婚，不要曲解他的意思。

而今年初才跟汪小菲徹底分手的張穎穎，昨(11日)在直播中意有所指說：「你看到的都是別人想讓你看到的，知道嗎？」呼籲不要被別人玩弄於股掌之中，也不要當傻子，眼睛和腦袋都要放亮，更脫口一句：「他撅起屁股我就知道他想幹啥」，引來網友回應：「張穎穎自從不作三後，偶爾還是有清醒的時候」、「我想起來大S在《幸福三重奏》裡說的： 你很善良，但是沒品」、「連張穎穎都嫌棄他」。