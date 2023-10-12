平均地權修例修正案已正式上路，對於私法人購屋採許可制，然而政策僅針對住宅型產品，「管住不管商」也讓今年許多私法人將置產目光從豪宅轉向商辦，帶動不受囤房稅與貸款成數限制的商用不動產在全台出現交易超火熱的市場新現象，屢傳億級店面、商辦等天價交易。專家表示，接下來商用不動產市場表現將持續一枝獨秀，待明年選後、利空出盡，將更有爆發性成長，現在就是入手商辦的最佳時機點。

觀察台北市商用不動產市場買賣交易，幾乎皆以中古老舊商辦為主，新商辦物以稀為貴，多數採「只租不售」營運模式，導致精華區指標新商辦供給出現斷層，看好其供不應求的商機，興富發(2542)今年於有台北華爾街封號的南京金融商圈推出全新A級商辦「國家企業廣場」，找來國際團隊Aedas打造科技商辦地標，訴求「外觀就是名片」，確實在醞釀期即成為市場追捧標的。

【台商兆元資金回流 商辦市場「供不應求」價量齊揚】

陳傑鳴直言，近年中美貿易戰使得大量資金回流投資台灣，在企業自用、外資搶進下，商辦產品目前已經成為全台房市的當紅炸子雞，許多新案商辦供給近期陸續在市場現蹤。而且，因商辦需求大幅攀升，也導致市場中的新、舊商辦都有價量齊揚的狀況，目前確實是一個不錯的商辦投資時機點。

據信義全球資產公司統計實價登錄交易資料，台北市近5年辦公市場累計交易規模超過771億元，平均每年都有逾150億元交易額，顯示辦公室產品實力堅強，市場穩健向上成長。分析各行政區的交易熱度，素有「台北華爾街」之稱的中山區，累計交易額達316億元，含金量最高。

資料來源：實價登錄2019~2023. 04已揭露之資料、信義房屋不動產企研室

【舊辦無法滿足新產業轉型 精華區全新A辦超稀缺】

近期在都更與危老的推動下，多家壽險、銀行或專業投資機構，陸續針對自有資產推動都更危老，無論大樓目前是出租或自用，在短期的5年內，企業或租戶都須搬遷或暫時安置，然而台北市接近一半的A級辦公大樓屋齡已逾20~35年，設計規劃多半已無法滿足現行產業轉型、人員擴編等需求。

確實，觀察市場交易狀況，法人、高資產族想置產商用不動產，往往只能選擇中古商辦、老舊店面，市場幾乎沒有可售的商辦新推案，主因商辦擁有高投資報酬率且地段位置精華，月租金行情相當驚人，近來更來漲到史上新高，因此賣方相當惜售，多數選擇只租不售、享受高租金收益，導致台北市精華區全新可售A辦非常稀缺，讓想置產新辦公大樓的企業主面臨想入手卻找不到標的窘境。

「國家企業廣場」坪數規劃100~1000坪，無論是自用、投資、置產、分割為微型商辦，從小坪數置產至大坪數企業總部規劃皆適宜。（甲山林集團提供）

有鑒於此，向來眼光精準、走在市場前端的興富發建設選在商辦交易最火熱的台北市中山區推出由國際團隊Aedas凱達環球-建築事務所打造的科技商辦地標「國家企業廣場」，基地位復興北路、長安東路二段交叉口，地段相當精華，為台北市精華區罕見三面臨路大基地，周邊已多年未有全新指標A辦釋出，因此醞釀期間即受市場矚目。

【興富發看準中山區利多 打造Aedas全新頂級國際A辦】

「國家企業廣場」為股票上市公司興富發(2542)建設品牌，建築精工有品質保證，特別邀請國際團隊Aedas打造科技商辦地標，基地面積約456.47坪，採SC鋼骨結構，規劃地上26樓、地下6樓，1樓門廳挑高8.1米，打造台北市中山區至高地標建築A級商辦，有助推升企業形象優化進階。坪數規劃100~1000坪、彈性空間大，無論是自用、投資、置產、分割為微型商辦，從小坪數置產至大坪數企業總部規劃皆適宜，屬市場上燙金門牌罕見釋出的全新商辦產品，為法人、壽險業者、高資產族最渴求追捧的夢幻商辦標的。

【南京金融華爾街+雙捷運 「國家企業廣場」天選地段】

地段條件部分，「國家企業廣場」屬天選地段復興北路40米商業大道，位居台北市中心高級繁華商圈核心－南京金融華爾街、微風商圈，產業群聚、未來增值效益高，距離捷運南京復興站400米、忠孝復興站500米，位屬雙捷運中心點，周邊環繞捷運板南線、文湖線、松山新店線，員工上班超便利，在全球面臨缺工爭奪戰之下有助招聘與留任人才。

另外，位居北市核心交通樞紐的「國家企業廣場」車行6~8分鐘可直達松山國際機場，至台北車站約10分鐘，能快速串聯各大縣市與全球國際經濟動派。且鄰近中山高國道以及新生、建國、市民高架道路，便利交通讓商務往來暢行無阻，降低通勤成本與提升辦公便利性，更有利於增加企業效率。

「國家企業廣場」距離捷運南京復興站400米、忠孝復興站500米，位屬雙捷運中心點，周邊環繞捷運板南線、文湖線、松山新店線，員工上班超便利，在全球面臨缺工爭奪戰之下有助招聘與留任人才。（甲山林集團提供）

國家企業廣場

基地位置：復興北路,長安東路二段口

基地面積：1509㎡ (約456.47坪)

樓層規劃：地上26層 / 地下6層

外觀公設：Aedas凱達環球-建築事務所

坪數規劃：100-1000坪

愛山林行銷

接待會館 JSL甲山林房產中心 北市興安街60號 現場備有免費停車位

貴賓專線 02-2517-2233