國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 09:392023/10/12 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里。(翻攝高速公路1968) 國道1號北向202.5K、彰化路段，今（12日）上午9時03分，發生1輛小貨車自撞翻覆事故，車身打橫卡在路中，占用外線2車道，造成後方回堵4公里。目前相關單位已前往處理中，詳細肇事原因仍待進一步釐清，提醒用路人小心駕駛並顯示改道資訊。 老司機心碎！近百警力突擊萬華「色情大樓」50餘名賣淫女、嫖客遭逮 老公偷存私房錢！人妻討拍「覺得被背叛」全網不挺無情撻伐 「如何勸老公送婆婆去養老中心」？人妻抱怨文引全網炸鍋 #國1 #北上 #小貨車 #翻覆 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班族注意！國3北向鶯歌段「7車連環撞」 車流回堵5K紫爆 08:372023/10/02 社會 國1北向泰山段「1大1小車追撞」 車流回堵5公里 08:552023/10/02 社會 雪隧北上回堵4.5公里 車潮估晚間10時前緩解 14:472023/10/10 生活 國慶焰火在台中！估國1台中都會段10／10塞到晚上10點 11:452023/10/05 生活 日本八丈島現60公分海嘯 船隻翻覆 12:062023/10/09 國際 國慶連假第3天 國1小客車自撞護欄回堵6公里 13:242023/10/09 生活 天兵駕駛自撞翻覆 母po監視器畫面討拍「機車惡意逼車」被酸爆 12:132023/10/04 社會 美國化學槽車翻覆5死5傷 氨氣外洩急撤500居民 20:232023/10/01 國際 國慶連假第3天 國5午後將現北返車潮最高峰 11:572023/10/09 生活 十一黃金周返程客流增大 今鐵路將發送1730萬人次 11:222023/10/04 兩岸 國慶連假第2天 上午國道7路段恐壅塞 10:242023/10/08 生活 日本琵琶湖遊船和輕艇翻覆 1人失蹤3獲救 19:212023/10/05 國際 太夯！裕隆城國慶連假2天接駁高達1萬1千餘人 19:072023/10/09 生活 收假上午國1多起意外 下午這11路段將現塞車潮 13:292023/10/01 生活 東部車潮多！ 國慶連假頭2日 預估國5清晨開始塞 17:172023/10/06 生活 午後國5北向壅塞 頭城路段車速一度僅4公里 14:452023/10/09 生活 新竹大貨車失控翻覆壓倒電線桿 司機受傷送醫 14:002023/10/11 社會 凌晨死亡車禍回堵1公里 高公局估今車流「逾百萬車公里」 12:502023/09/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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