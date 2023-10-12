國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里。(翻攝高速公路1968)
國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里。(翻攝高速公路1968)

國道1號北向202.5K、彰化路段，今（12日）上午9時03分，發生1輛小貨車自撞翻覆事故，車身打橫卡在路中，占用外線2車道，造成後方回堵4公里。目前相關單位已前往處理中，詳細肇事原因仍待進一步釐清，提醒用路人小心駕駛並顯示改道資訊。

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