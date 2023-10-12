Hornets’ Kai Jones dunks on Spurs’ Victor Wembanyama pic.twitter.com/Pe1X67Imr4 — Ben Golliver (@BenGolliver) July 8, 2023

因個人因素缺席球隊訓練營的前黃蜂首輪新秀凱瓊斯（Kai Jones），根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，黃蜂決定脫離這位麻煩人物，將凱瓊斯給裁掉了。

凱瓊斯在2021年選秀會以第19順位加入聯盟，經由交易從尼克來到黃蜂，近幾年在NBA、發展聯盟間來回奔波，主打禁區的凱瓊斯擁有不錯爆發力以及靈活性，甚至在夏季聯賽上演隔扣馬刺天才狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）的戲碼，但近期一連串在社群媒體上的奇怪發言，卻讓自己陷入水深火熱中。

凱瓊斯先是在社群平台X詆毀隊友，接著又大放狂言，表示自己比「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）還要厲害，一對一能夠打爆他們，且在直播時舉止相當怪異，被人懷疑是否嗑藥了。黃蜂在9月底讓凱瓊斯離隊，但他還是沒能冷靜，公開要球隊交易自己，黃蜂也意識到事情嚴重性，選擇先和凱瓊斯斷絕關係。

黃蜂所遭遇的麻煩不只這樣，去年陷入家暴風波、面臨3項重罪指控的邁爾斯布瑞吉斯（Miles Bridges），雖然對於其中一項指控認罪，獲得3年緩刑無須入獄，不過據《wsoctv.com》消息指出，布瑞吉斯今年1月出現在前女友的住家，並且砸破了車子的擋風玻璃，違反保護令，近期布瑞吉斯已收到逮捕令以及傳票。