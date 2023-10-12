平均地權修例修正案已正式上路，對於私法人購屋採許可制，然而政策僅針對住宅型產品，「管住不管商」也讓今年許多私法人將置產目光從豪宅轉向商辦，帶動不受囤房稅與貸款成數限制的商用不動產在全台出現交易超火熱的市場新現象，屢傳億級店面、商辦等天價交易。專家表示，接下來商用不動產市場表現將持續一枝獨秀，待明年選後、利空出盡，將更有爆發性成長，現在就是入手商辦的最佳時機點。

觀察台北市商用不動產市場買賣交易，幾乎皆以中古老舊商辦為主，新商辦物以稀為貴，多數採「只租不售」營運模式，導致精華區指標新商辦供給出現斷層，看好其供不應求的商機，興富發(2542)今年於有台北華爾街封號的南京金融商圈推出全新A級商辦「國家企業廣場」，找來國際團隊Aedas打造科技商辦地標，訴求「外觀就是名片」，確實在醞釀期即成為市場追捧標的。

【企業不動產配置「由租轉買」 抵抗通膨享增值效益】

信義全球資產總經理林三智表示，在近期商用市場氛圍中，有越來越多企業在資金規劃及不動產配置選擇「由租轉買」；於產業發展成熟、或具有發展潛力的商圈布局辦公室等商用不動產，在資金運用上可抵抗通膨，未來還有增值效益；就公司管理層面來看，購買辦公室可免除房東漲租、租約到期搬遷等不確定因素，若有閒置辦公室空間還可出租獲利，自有企業總部還可加強公司形象及門面，更有利於招商、招工及業務洽談。

平均地權條例「管住不管商」改變了全台房市置產動脈，商辦成為市場炙手可熱的產品，其中精華區全新A辦更是可遇不可求。（甲山林集團提供）

由於精華地區可開發土地稀缺、賣一塊就少一塊，從今年新光一號REITs標售案以總共306.9億元全數標脫來看，就是未來買方將會加速腳步布局市區商辦大樓的訊號，投資買方除了看準商辦自用、收租彈性運用，看中的還有燙金地段增值效益，將成為高資產客群資產配置新策略。

【舊辦無法滿足新產業轉型 精華區全新A辦超稀缺】

近期在都更與危老的推動下，多家壽險、銀行或專業投資機構，陸續針對自有資產推動都更危老，無論大樓目前是出租或自用，在短期的5年內，企業或租戶都須搬遷或暫時安置，然而台北市接近一半的A級辦公大樓屋齡已逾20~35年，設計規劃多半已無法滿足現行產業轉型、人員擴編等需求。法人、高資產族想置產商用不動產，往往只能選擇中古商辦、老舊店面，市場幾乎沒有可售的商辦新推案，讓想置產新辦公大樓的企業主面臨想入手卻找不到標的窘境。

有鑒於此，向來眼光精準、走在市場前端的興富發建設選在商辦交易最火熱的台北市中山區推出由國際團隊Aedas凱達環球-建築事務所打造的科技商辦地標「國家企業廣場」，基地位復興北路、長安東路二段交叉口，地段相當精華，為台北市精華區罕見三面臨路大基地，周邊已多年未有全新指標A辦釋出，因此醞釀期間即受市場矚目。

【興富發看準中山區利多 打造Aedas全新頂級國際Ａ辦】

中山區是台北市最火熱的交易熱區，為早期台北市辦公大樓的聚集地，也是創造台灣經濟奇蹟的中小企業發源地，辦公商圈腹地廣大、商業發展成熟，區域內有以雙捷運站為中心發展的南京松江、南京復興兩大辦公商圈，為外商及中小企業匯聚之地，產業活動以金融、貿易、零售、物流及旅遊業為主，金融機構、證券業者、外商企業群聚，區域內坐落多棟指標商辦大樓，素有台北華爾街的封號，也帶動中山區商用不動產成交金額位居六都之冠，穩居市場龍頭寶座。

「國家企業廣場」位居台北市中心高級繁華商圈核心－南京金融華爾街、微風商圈，產業群聚、未來增值效益高。（甲山林集團提供）

「國家企業廣場」為股票上市公司興富發(2542)建設品牌，特別邀請國際團隊Aedas打造科技商辦地標，基地面積約456.47坪，採SC鋼骨結構，規劃地上26樓、地下6樓，1樓門廳挑高8.1米，打造台北市中山區至高地標建築A級商辦，有助推升企業形象優化進階。坪數規劃100~1000坪、彈性空間大，無論是自用、投資、置產、分割為微型商辦，從小坪數置產至大坪數企業總部規劃皆適宜，屬市場上燙金門牌罕見釋出的全新商辦產品，為法人、壽險業者、高資產族最渴求追捧的夢幻商辦標的。

位居北市核心交通樞紐的「國家企業廣場」車行6~8分鐘可直達松山國際機場，至台北車站約10分鐘，能快速串聯各大縣市與全球國際經濟動派。且鄰近中山高國道以及新生、建國、市民高架道路，便利交通讓商務往來暢行無阻，降低通勤成本與提升辦公便利性，更有利於增加企業效率。

除了積極布局台北市中心之外，亦看準緊鄰桃園國門的中路特區發展潛力，未來也將有基地規模2500坪的指標商辦標的釋出，將規劃桃園Aedas首座A辦，打造科技商辦新地標，成為區域內第一座國際級地標型A辦，擁有無可被取代唯一之價值。

國家企業廣場

基地位置：復興北路,長安東路二段口

基地面積：1509㎡ (約456.47坪)

樓層規劃：地上26層 / 地下6層

外觀公設：Aedas凱達環球-建築事務所

坪數規劃：100-1000坪

愛山林行銷

接待會館 JSL甲山林房產中心 北市興安街60號 現場備有免費停車位

貴賓專線 02-2517-2233