富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會在9月會議按兵不動，但卻不排除年內還可能再升息一碼，而2024年降息幅度也較先前預估的更少，立場仍鷹派。根據芝商所FedWatch工具(取自10/12)的數據，市場認為聯準會在2024年5月之前可能會將聯邦基金利率保持在5.25-5.5%水準，投資人至少還需等待半年時間才可能見到降息，這也代表利率將更長時間保持在高水位(Higher for Longer)，因此投資邏輯和慣性也需相應調整。在高利率環境下，金融市場保持震盪難免，但正是在此一環境才越能凸顯出美元短期票券基金的特殊優勢，除了可規避高利率所引發的市場波動外，高利率本身還會提供穩定收益，是投資人另類的避風港選擇。

美元短期票券基金投資標的包含美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等優質貨幣市場工具，這類工具一般都是1年之內就會到期，甚至可能在幾週甚至幾個月之內就到期，故此一變現快速的特性使其投資評等大多落在A級以上，也是市場公認較股票和債券更安全的投資工具。值得留意的是，美元短期票券基金的配息率通常與聯邦基金利率同步，聯準會升息將同步推高其配息，故可說是「最歡迎升息」的基金，截至10月已連續兩個月年化配息率站上5%。

富蘭克林證券投顧分析，過去十幾年美元短期票券基金並不受投資人青睞，主要是因為長期低利率而導致利息收益不具備吸引力，投資人通常只把它當作資金停泊站，不過，隨聯準會快速升息，美國利率已經超越5%水準且還將維持在5%以上一段時間，相比史坦普500指數僅有1.6%左右的股利率，美元短期票券基金具有一定優勢，也代表美元短期票券基金已經不再只是資金停泊站，而是一個能穩健產生利息收益的投資工具，對於領息族的保守型投資人或等待市場機會的穩健型與積極型投資人而言，都有誘因將部分資金布局在美元短期票券基金，除了享受高利息利益外，其機動性也讓投資人能動態調整投資布局。