樺漢為加強在北美市場的軟體開發、行銷和整合，樺漢代子公司Kontron AG公告，Kontron AG董事會通過將透過其子公司Kontron America Inc.進行收購BSquare Corporation BSquare Corporation(納斯達克股票代碼：BSQR)。Kontron America將以每股1.9美元現金收購Bsquare Corporation，預計交易總金額約為3800萬美元(折合台幣約12億)。本案預計於2023年底前完成，併購對每股淨值及每股盈餘無影響，而併購之對價種類及資金來源為子公司營運資金支應。

樺漢本案推估標的公司BSquare Corporation之整體公司價值約為4500萬美元，收購價格應屬允當合理，而BSquare周三收盤價為1.24美元，收購溢價逾5成。然本案需經美國證券交易委員會(SEC)等相關主管機關核准。

BSquare Corporation是一家擁有豐富歷史的軟體公司，成立於1994年，在Windows、Linux、Android和其他嵌入式作業系統方面擁有豐富設計經驗，提供客戶建立資安、營運和管理的軟體。

樺漢提到，公司目前持有Kontron集團27.82%股權，公司推動ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)整合服務，而Kontron集團亦規畫轉型至毛利率更高的軟體及產業方案，力拼獲利能力有所提升。此收購案有助Kontron在北美市場的軟體開發、行銷和整合，樺漢對本案係樂觀其成並給予支持。

Kontron AG為德國交易所掛牌上市公司，原名S&T AG，在2022年6月改為現名，為一家成長型的IoT公司。