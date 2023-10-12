雞蛋是優質的蛋白質來源，也是許多人日常必吃食物，但近期國內受進口蛋風波影響，讓民眾購買時多了一層擔憂。營養師彭逸珊表示，平時購買雞蛋時，有4招可提供分辨，例如要選粗殼厚實的，因為外殼薄的雞蛋，細菌較容易經由氣孔進入而不新鮮。

彭逸珊在其臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」表示，一般人很難判斷外食的雞蛋新鮮度，但都會希望買回家裡的是最新鮮的，她因此提供4招，讓民眾能夠判斷雞蛋新鮮度：

1. 注意標示日期：注意洗選蛋印上的日期，購買散蛋則可詢問店家進貨日。

2. 選外殼粗糙厚實：外殼薄的雞蛋，較容易有細菌經由氣孔進入而不新鮮。

3. 鹽水測試沉底部：將雞蛋放入6%鹽水（100毫升的水＋6克鹽）中，若蛋沉入鹽水底部，則為新鮮蛋。

4. 蛋黃飽滿有彈性：打蛋後若發現蛋黃扁扁、或容易散開，代表已放置一陣子，已非新鮮的雞蛋。

彭逸珊並補充，買蛋回家後的雞蛋保存與食用的注意事項：

1. 清潔蛋殼再冰冷藏：散蛋的蛋殼較容易有雞糞、雞毛殘留，應先清潔乾淨並擦乾後再冰入冰箱。

2. 注意購買日期：先買的先使用，避免囤貨以及混合不同批雞蛋。

3. 打蛋前再次清潔：打蛋前以自來水清潔外殼，避免細菌、髒污掉入食物中。