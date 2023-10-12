國內旅宿業缺工嚴重，尤其是房務、清潔、餐飲等職缺，業者多次呼籲政府開放外籍移工投入旅宿業，多次被勞動部擋下，但近日傳出行政院已點頭，並希望在11月上路，讓業者趕上春節檔期。交通部長王國材今表示，已有初步方案，但最終的細節，包括開放多少人數等，都有待與勞動部討論後定案。

近期國旅高房價議題再度被網友激烈討論，旅宿業者則感到無奈，指人力是一大問題，提升薪資仍招不到人，顯示勞動力市場就是不足，這是各行各業都在面臨的問題。有業者舉例，飯店如果有10間房，房務人力不足的情況下，只能開出6、7間房間給客人，成本自然會堆疊到房價上面。

王國材表示，對於旅宿業者提出缺工的議題，交通部跟勞動部經過很長時間討論，初步方案有提出來，但最後要跟勞動部確認，包括多少人數，清潔工或其他缺工課題，之後才能確定。

王國材說，許多地方都有缺工問題，勞動部也希望維持國內穩定就業，業者也可以考慮中高齡市場。他說，房務人員招募不順，普遍聽起來是工作較辛苦，大家不願意擔任，國外移工的意願或許比較高。