美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律汽車三巨頭之間的勞資談判進入第四周，UAW於11日晚間意外升級行動，福特（Ford）位於肯塔基州（Kentucky）的卡車廠也加入了罷工行列。

UAW與美國汽車三巨頭福特、通用（GM）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）之間的勞資談判破裂後，UAW於9月15日起發動罷工，至今已近一個月時間，雙方談判遲遲未果，UAW指出，福特拒絕在談判中採取進一步行動，於是他們將升級行動，福特位於肯塔基州的最大工廠也將加入罷工行列。

該廠的員工總數達8,700人，主要負責生產福特的皮卡車Super Duty、休旅車Expedition以及豪華休旅車Lincoln Navigator，年收入達250億美元，約占該公司全球汽車收入的六分之一。

福特一名高層指出，UAW此次行動是在未事先告知的情況下所展開，為「非常不負責任的舉措」，但有鑑於工會領導層先前宣稱，將透過「損害聲譽」（reputational damage）和「製造產業混亂」（industrial chaos）的方式，讓底特律三巨頭遭受衝擊，因此福特對於UAW此一決定並不感到意外。

UAW甫於上周五（6日）宣布推遲對汽車三巨頭的進一步罷工，主因是通用汽車出乎意料地願意允許其下電池工廠工人加入工會，對於未來處理勞資關係具有重要作用，不過也為福特和斯泰蘭蒂斯帶來巨大妥協壓力。