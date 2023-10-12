短期專案進口雞蛋引發許多爭議，農業部因應未來缺蛋改變作法，昨日農業部代理部長陳駿季首度鬆口，未來擬規劃調降蛋關稅，讓貿易商可自行進口調節需求。今(11)日農業部強調，未來擬採的是限期限量的季節性關稅調降，而非無限制調整。

針對未來進口雞蛋的規劃，為確保秋冬季節國內雞蛋穩定供應，每月仍將維持一定的進口量，並滾動檢討維持安全庫存量，進口蛋調度以加工蛋品滾動倉儲為主，以不影響國內產銷秩序為原則。

農業部指出，雞蛋是國人民生消費必需品，由於氣候變遷與疫情關係等不可確定的風險，會造成國內雞蛋生產波動，建立必要安全庫存是維持糧食安全的必要措施，而今年初為了保護國內蛋農、滿足消費者需求及盡速消弭黑市價格，因此實施專案進口。

農業部表示，如今國內已有進口經驗，為了不影響國內雞農收益，並兼顧消費者權益，因此提出建議可研擬限期限量的季節性關稅調降，且不能無限制調整關稅，以避免影響國內雞農權益。