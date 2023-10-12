時隔多年，大陸國家隊再次出手。中央匯金公司再對工商銀行等國有四大行集體增持，合計投入近5億元人民幣。11日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行集體發佈公告，中央匯金投資公司通過上海證券交易所交易系統增持其A股股份。另外匯金公司擬在未來6個月內（自本次增持之日起算），以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。

根據《上海證券報》引述業內人士認為，匯金公司的增持傳遞出清晰的積極信號，是活躍資本市場的重要舉措，有利於提振市場信心。A股經歷較長時間調整後，其配置價值逐步顯現，有望逐步走出底部區域。

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，控股股東增持展現了國有資本對於市場的呵護之心。股票有漲跌，市場有情緒，專業投資者往往有著更準確的判斷，敢於也善於進行左側投資，「這是市場的利好信號，能夠助力提振巿場信心，逐步推動A股市場走出底部區域。」

中央匯金公司成立於2003年12月，是由大陸官方出資設立的國有獨資公司，對國有重點金融企業進行股權投資，實現國有金融資產保值增值。匯金公司不進行其他任何商業性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。