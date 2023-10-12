歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾12日至14日訪中。針對中歐關係前景，大陸復旦大學歐洲問題研究中心主任、歐盟莫內講座教授丁純表示，歐盟在面對自身經濟衰退、俄烏衝突、全球治理等問題上顯然離不開中國。中歐目前並未演變為全面戰略對抗，但應在對話中明確雙方關係的邊界。

澎湃新聞報導，丁純認為，隨著恢復接觸，雙方的首要任務是確定在哪些領域存在誤判或誤解，並在此基礎上進一步溝通。儘管中歐可能難以在一些問題上完全達成共識，但雙方可以通過對話亮明自身觀點、摸清對方「底牌」，明確雙方關係中的邊界，嘗試達成一種雙邊的平衡。無論如何，對話永遠比不接觸或直接對抗好。

報導稱，歐盟日前決定對中國電動汽車發起反補貼調查。此外，歐洲議會日前還以絕對多數票通過《反脅迫工具法案》，並稱將對半導體、人工智慧、量子技術和生物技術四個領域與各成員國進行集體風險評估；外界普遍認為，歐盟此舉有針對中國的意味。

丁純直言，近年來歐盟對華政策中逐漸出現泛安全化、泛政治化的趨勢，不僅提出「去風險化」的概念，同時推出一系列相應政策。但完全與中國「脫鉤」並不符合歐盟自身利益，因此歐盟仍有意願與中國進行積極溝通，並希望在與中國的互動中找尋內部的共識。

報導稱，在中美博弈、新冠疫情、俄烏衝突等多重因素的共同作用下，歐盟對華認知近年來逐漸發生變化，使得中歐關係遭遇一定波折。在歐盟對華認知出現夥伴、競爭者、制度性對手等所謂「三重定位」。

丁純認為，歐盟對華的最新定位並非「一時興起」，而是長期反思的結果。歐盟逐漸發現，與中國相比，歐方在許多領域已不再具備競爭優勢，因而開始建立一整套敘事，試圖以「去風險」等表述占據道德制高點，為自身制定相應對華政策製造理由。

不過，丁純也稱，中歐關係受到整個國際局勢的影響，是多方互動的結果，也因此是一個動態的進程。鑒於歐盟不可能實現對華徹底「脫鉤」，「遏制」與合作並存將成為其對華策略的基本面。與美國相比，歐盟對華戰略焦慮相對較弱，內部對華「去風險」立場也存在一定分歧，中歐目前並未演變為全面戰略對抗。