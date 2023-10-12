一名在台生活的日本網友分享，近日去東北角旅遊，意外發現一個超可愛的道路交通標誌寫著「常有貓出沒，請減速慢行駛」，圖案則是畫著一隻超萌的黑貓，引起12萬人朝聖討論，2.5萬人狂讚，不少日本人看了更是當場融化喊「太可愛了吧！」

一名日本網友近日在推特上發文分享，他去東北角旅遊，在路上看到一個超可愛的道路交通標誌，從照片中可見，路邊三角形的交通警示牌上，畫的竟然不是人或車，而是一隻黑貓，圖下方標語則寫著「常有貓出沒，請減速慢行駛」。

貼文引起12萬人討論，2..5萬人狂讚，不少網友留言討論，「這一定要安全駕駛了」、「世界上最貓咪最友善的道路標誌」、「這也太可愛了吧」、「台灣的中文字，身為日本人能大略看懂，猜出意思」。

而原PO也補充說明，他以前曾來台灣留學過1年，這半年又回台灣生活，而他在台灣的確看過很多可愛的道路交通標誌，但卻是第一次看到針對貓貓的。

另也有網友留言表示，台灣的道路交通標誌真的很可愛，除了原PO分享的貓咪，還有各種「當心動物」的警示牌，包括猴子、牛、石虎、蝴蝶等。