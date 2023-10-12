雄獅(2731)9月自結合併營收22.08億元，月增2.45％、年增達5.74倍，為近4年同期高，帶動第三季合併營收66.51億元，季增20.82％、年增達近7.51倍，創近15季高。累計前三季合併營收154.48億元、年增達7.82倍，續創近4年同期高。

而雄獅轉投資的旅天下(6961)9月自結合併營收2.92億元，月減4.95％、年增達21.07倍，較疫前2019年同期大增近4成。第三季合併營收9.36億元、年增達近22.54倍，達上半年營收94％。累計前三季合併營收19.29億元、年增達近19.75倍，亦較疫前同期成長3％。

五福(2745)9月自結合併營收4.76億元，月減0.13％、年增達近21.73倍，為近4年同期高。使第三季合併營收15億元，季增21.38％、年增達31.84倍，創近4年高。累計前三季合併營收33.91億元、年增達近32.22倍，亦為近4年同期高。

山富9月自結合併營收4.23億元，月減11.32％、年增達近10.12倍，為近4年同期高。使第三季合併營收13.47億元，季增19.99％、年增達近10.43倍，改寫歷史新高。累計前三季合併營收32.23億元、年增達11.99倍，續創近4年同期高。

鳳凰(5706)9月自結合併營收2.3億元，月增2.24％、年增達10.61倍，為近4年同期高。使第三季合併營收7.58億元，季增47.01％、年增達近18.23倍，創近4年高。累計前三季合併營收16.26億元、年增達近18.36倍，續創近4年同期高。

易飛網9月自結合併營收2.13億元，月減0.04％、年增達5.38倍，創歷史第三高。使第三季合併營收6.41億元，季增11.82％、年增達近3.97倍，改寫歷史新高。累計前三季合併營收15.73億元、年增達近4.57倍，續創同期新高。

燦星旅(2719)9月自結合併營收1.06億元，月減31.07％、年增達近14.97倍，創近4年同期高。第三季合併營收3.9億元，季增達59.46％、年增達21.76倍，改寫近4年高。累計前三季合併營收7.44億元、年增達近17.99倍，創近4年同期高。

觀察6家上市櫃旅遊股營收概況，與疫前2019年同期相比，第三季以易飛網及山富雙雙超越疫前、同步改寫歷史新高最強勁，五福恢復至91.19％、雄獅恢復至86.1％，鳳凰及燦星旅分別恢復至79.58％及77.56％。

就前三季恢復率來看，以易飛網超越疫前、改寫同期新高最強勁，山富恢復至約82.53％居次。五福、鳳凰、雄獅則分別恢復至約68.24％、67.82％、67.07％，表現大致相當。燦星旅恢復至約50.37％相對較緩，但較前8月約46.83％顯著提升。