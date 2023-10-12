「公關界女強人」岳啟儒去年自曝富商老公和「登山女神」曾格爾過從甚密，以侵害配偶權提告，經過一年審理士林地院判曾格爾須賠償岳啟儒30萬元，可上訴。昨(11日)深夜，岳啟儒發文透露，很多人問她不是刑法的通姦罪除罪化，若遇到類似事件要如何提告？她表示簡單一句話就是：「刑事可以把被告抓去關，但現在不用關了，不過民事敗訴要賠錢。」

岳啟儒昨以過來人經驗，表示在打官司過程中，她控告對方罪名是侵害配偶權，許多人問要如何成立？只有截圖可以告成嗎？她回應過去通姦罪歸在刑法中，雖然目前已經廢除，但不代表介入別人家庭無罪，民法中依舊有規範配偶權，「所以外遇雖然無法告刑事，但還是能提起民事訴訟。」

曾格爾分享登山近況講到哭。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

岳啟儒進一步說，過去通姦罪列在刑法中，蒐證難度高，如今改在民法裡比較好了解，只要違背大眾認知的男女交流方式就算侵害配偶權，因此曖昧簡訊、親密肢體接觸，都會被一般人認定超越朋友界線，因此不用擔心不被定罪，而好友郁方留言問：「小三30萬真的會賠嗎？有沒有付款期限？會不會被賴帳？」岳啟儒回：「賴帳法院會處理吧」。

另一方面，曾格爾被判賠償30萬後至今未正式回應，前天則是在直播影片中分享人在希夏邦馬峰大本營徒步，「講著講著就哭了…」，其父親曾國良表示不上訴，「30萬賠一賠啦，不上訴了，等拿到單子會去繳，爸爸埋單！」但強調不代表女兒曾格爾言論。有網友看到曾格爾在影片裡哽咽，紛紛表示：「用力抱你一個 我知道你不會放棄的 安全還是最重要 要平安回家喔」、「深深祝福，攀登高峰」、「對妳按讚！知道妳的艱苦卓絕才戰勝一切登山的挑戰！」、「格格不哭」。