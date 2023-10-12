用棉花棒、掏耳棒清潔耳朵，是日常生活中再正常不過的事情。不過新北一男子某次在掏耳後，發現耳朵傳來陣陣劇痛，且不時流出不明液體，經醫師檢查後，發現是耳膜破損造成的。拿棉花棒挖耳朵，這看似稀鬆平常的事情，竟會造成耳膜破損？耳膜破損的情況，在日常生活中容易發生嗎？我們來聽聽衛福部雙和醫院耳鼻喉科醫師陳美茜怎麼說。

【健康療天室】耳膜破洞流膿不止怎麼辦？ 愛挖耳朵恐付出慘痛代價！

醫師表示，耳膜破裂的現象，比想像中容易發生。有女性來就診，表示有耳悶、耳鳴的情況，後續追問才知道是因為家暴，被丈夫打了一巴掌，造成耳膜破裂；也有遇過媽媽在掏耳，被一旁打鬧的孩子撞到，導致掏耳棒插入耳膜的案例。這些案例，都屬於外傷性耳膜穿孔，用耳鏡可以看得到耳膜破洞、出血的情況，但基本上傷口會自行癒合。

耳膜穿孔圖示，非當事人（圖片來源：雙和醫院）

耳膜穿孔分為外傷性及感染性。外傷性包含不當使用棉花棒挖耳朵、打耳光、鞭炮聲、潛水、車禍、打架等導致；感染性較為常見，例如：急性中耳炎。醫師表示，急性中耳炎在小於7歲的孩童身上較容易發生，通常表現為耳痛、發燒，感染較嚴重的時候，會有耳朵流膿的狀況。若是沒有及時治療，造成反復性的感染，就會導致慢性中耳炎，出現耳鳴、眩暈的狀況，最嚴重可演變成乳突炎、腦膜炎、腦膿瘍或膽脂瘤。醫師提到，外傷性的耳膜穿孔，有九成會自己癒合。感染性的耳膜穿孔則需要使用抗生素治療，若治療效果不彰，才需要手術介入。

醫師建議民眾勿在家自行掏耳，以免受傷（王紹羽攝）

過度掏耳或使用不當的工具，會導致耳朵受傷、刺激耳朵內部組織或推動耳垢更深入耳道，反而會引起問題。醫師也不建議民眾在家自行掏耳，一來沒有必要，二來可能造成耳朵的傷害，所以若是民眾若是有清潔耳內的需求， 可至耳鼻喉科交給醫師處理。