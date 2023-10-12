中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，近日跟好友希希、泱泱到歐洲旅行，也不忘在社群上與網友分享旅遊心得及當地美景，未料不僅在住宿上大踩雷，返回台灣途中，因次航班延誤導致在香港轉機時，整整等了四個小時，讓她無奈表示直接在機場大哭一場。

短今這次到歐洲旅行，雖然充滿著美好回憶，但卻是狀況不斷，她表示在巴黎住宿時大踩雷，像是「旅館沒有窗戶、毛巾是髒的、門把手掉下來、房間沒主燈全是檯燈、浴室會漏水」，未料換了第二間民宿，依舊是狀況連連，像是「房東搞失蹤、大門密碼鎖錯誤、房間沒有熱水」，不過好在友人希希及泱泱協助解決所有問題，才克服所有難關。

短今表示原以為苦難就要告一段落，沒想到在荷蘭機場處理關稅時，報到櫃台竟提早關櫃，火速找到有兩班飛往台灣的班機，便立刻跟希希火速買票登機，沒想到希希在香港順利轉機，自己的班機卻延誤，導致在香港機場空等四個小時，因此難過到在轉機大廳痛哭，不過她表示雖然是趟辛苦的旅程，但是旅程中遇到很多可愛的人，讓她藉此安慰自己：「愛笑的人運氣不會太差」。

眼見短今平安歸來，網友紛紛留言關切：「這些波折終將成為妳一生美好的回憶」、「永生難忘的旅行，平安回到家就好囉」、「旅行可以留下的回憶，都是這些」、「歐洲人慵懶的個性有時真會讓人氣結」。