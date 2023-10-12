隨著2024年選舉腳步接近，藍白合話題也越來越熱烈。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲各派2名代表聯繫，但柯營盼談辯論、比民調，侯營則喊話不預設前提。國民黨立委鄭麗文昨(11日)在節目《庶民大頭家》中指出，畢竟已經10月中了，11月20日要登記了，只剩下短短一個月，現在八字都還沒有一撇，大家很焦慮，不整合就讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，這是大家都不願意看到的，「現在的氛圍事實上是有點詭譎」。

鄭麗文分析，「侯柯為何不當面對決?」這個問題展現出來支持者的焦慮，畢竟已經10月中了，11月20日要登記參選了，只剩下短短一個月，現在八字都還沒有一撇，大家很焦慮，不整合就讓賴清德躺著選，這是大家都不願意看到的，所以她覺得現在的氛圍事實上是有點詭譎。

鄭麗文提到，我們期待大家是很理性的、心平氣和的顧全大局，各讓一步又能三贏的局面，想出一個最好辦法，但是到目前為止，兩邊在互相對壘的時候，畢竟過去沒有累積長期的合作對話跟互信基礎，過程裡面看到兩邊都在為未來破局留下相罵本，到時候如果是誰破局的話，誰的責任歸屬比較多。

鄭麗文直言，這是難免，但很無聊，因為大家不再關心輸掉誰的責任多，這就是政黨各自的自我本位算計，這不是重點，對於焦慮的選民來說，不是為破局來準備相罵本，重點是為成功的局提出辦法。