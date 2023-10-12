大陸面臨經濟困境，利用低價進口石油為大陸和當地煉油廠帶來許多好處，根據路透計算貿易商和船運公司的資料，大陸今年以來向受制裁的3個石油出口國進口便宜原油，成功節省了高達近100億美元的原油進口費用。

根據路透報導，船舶流量追蹤器Kpler和Vortexa數據顯示，大陸今年1月至9月從俄羅斯、伊朗和委內瑞拉進口了創紀錄數量的便宜石油，每天達到276.5萬桶，這些進口量約占大陸同期石油進口約25%，高於去年同期的約21%。

根據估算，如果大陸沒有跟受制裁的石油出口國購買這些原油，那麼原油進口費用將增加100億美元。

報導指出，大陸同期從伊朗進口石油每日達100萬桶，從中節省約42美元，伊朗提供折扣最多的是布蘭特期油價格，每桶減17美元。此外，大陸從委內瑞拉進口每日約43萬桶石油，委內瑞拉出售哥倫比亞Castilla原油，平均每桶折扣10美元，大陸也從中節省約11.7億美元。