●埃克森美孚（Exxon Mobil）下跌3.59%，收在106.49美元。頁岩油商Pioneer Natural Resources漲1.44%，收在240.82。美國能源巨頭埃克森美孚宣布以每股253美元、總價近600億美元的全股票交易方式，收購Pioneer。此為今年以來美國規模最大的收購案，也將重塑美國石油產業版圖，勢必將面臨反壟斷監管機關的嚴格審查。如果併購成功，埃克森美孚將成為以產量計、美國最大的頁岩油公司。

●微軟收漲1.23%，報332.42美元。在企業最新消息方面，微軟表示已於9月接獲美國國稅局通知在2004年至2013年稅務年度欠稅289億美元（不含利息與罰款），此事涉及公司在這段期間於不同國家和司法管轄區之間分配利潤的問題，公司並不認同國稅局的觀點，必要時將提起訴訟解決稅務爭端。

●德國知名休閒鞋公司勃肯（Birkenstock）周三首日在紐約證券交易所掛牌以41美元開出，終場大跌12.6%，收在40.20美元，最高觸及42.50美元，意味著全日股價均未站上46美元IPO價格，成為今年以來上市首日表現最慘淡的個股之一

●諾和諾德（Novo Nordisk）糖尿病藥物Ozempic的試驗傳出捷報，受此激勵，美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）上漲4.5%。腎透析醫療公司DaVita和Baxter International分別重挫16.7%和12.3%。丹麥藥廠諾和諾德宣布，研究Ozempic治療糖尿病患者腎衰竭的試驗提前終止，因為中期分析已清楚顯示該療法會成功。