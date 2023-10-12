基隆市傳統表演藝術保存者「三坑得意堂」老堂主林萬福於9月30日辭世，享壽85歲。文化部長史哲聞訊表達哀悼與不捨並表示，「北管音樂」是瀕危的無形文化資產，林萬福長年致力於三坑得意堂北管音樂的復興與推廣，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部表示，三坑得意堂是由林萬福所創建，主祀田都元帥，在北管中屬於西皮派，林萬福一生經歷了基隆地區北管的興衰史，於2007年10月8日經基隆市政府公告認定為傳統表演藝術「北管音樂」保存者。

傳統音樂常因社會型態改變及陣頭人員的老化凋零，面臨後繼無人、經費短缺等困境，且三坑地區原來參與學習的北管子弟，多因生活與工作需求移居外地，已多年未有北管演出活動。目前三坑得意堂仍保存北管多種皮、吹、弦類樂器及先賢圖、手抄本等多樣文物，皆因林萬福近年積極管理與經營，不僅出資聘請教館師資，支持出陣參與雞籠中元祭，同時勉勵三坑得意堂子弟與學校社團合作辦理北管音樂的傳承復育工作，其後輩亦能獨當一面帶領三坑得意堂，對於基隆地區無形文化資產具有相當貢獻。