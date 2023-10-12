巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動襲擊後，白金漢宮發言人今天表示，英國國王查爾斯（King Charles）對發生在以色列的「野蠻恐怖主義行徑」感到震驚。

路透社報導，白金漢宮發言人表示：「這是國王陛下極為關心的情況，他要求積極了解最新情況。他（國王）的思念和祈禱與所有受苦的人同在，特別是那些失去親人的人，還有那些在我們發言時深陷其中的人。」

以色列軍方表示，哈瑪斯（Hamas）武裝分子7日衝破加薩邊界圍牆，進行長達數小時的攻擊，目前死亡人數達1200人，逾2700人受傷。

加薩的哈瑪斯當局表示，對被封鎖飛地的報復性攻擊已造成1055人死亡、5184人受傷。

白金漢宮發言人表示：「國王陛下對發生在以色列的野蠻恐怖主義行徑感到震驚，並予以譴責。」

查爾斯曾在2020年會見了以色列前總統李佛林（Reuven Rivlin）和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），成為正式訪問以色列與巴勒斯坦被占領土的英國王室最高成員。

查爾斯在訪問期間，談到大屠殺的邪惡和反猶太主義的危險，並對巴勒斯坦人所面臨的苦難和困難表示悲傷。

查爾斯曾於1995年和2016年前往耶路撒冷參加以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）和總統裴瑞斯（Shimon Peres）的喪禮，也拜訪了葬於耶路撒冷橄欖山（Mount of Olives）的祖母－希臘公主愛麗絲（Princess Alice of Greece）的陵寢。愛麗絲在納粹占領下的希臘，曾於大屠殺期間在宮中庇護猶太人而受到以色列表彰。

查爾斯國王的兒子兼繼承人威廉王子（Prince William），曾於2018年正式訪問以色列與巴勒斯坦被占領土，並成為第一位如此做的英國王室高級成員。威廉王子表示希望能夠實現「公正而持久的和平」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121012