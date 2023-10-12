根據美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的9月會議紀錄，聯準會官員同意在持續對抗通膨過程中，應該維持高利率「一段時間」。

聯準會9月19日至20日的會議紀錄顯示，官員們也討論了是否是時候向金融市場發出訊號表明決策者思慮正在改變，從利率升幅多少，改而考慮緊縮政策要維持多久時間。

聯準會藉提高借貸成本以對抗失控的通膨，先前已將利率提高至22年高峰，在9月會議中，聯準會決策者選擇維持利率穩定。

雖說通膨速度自去年夏天以來已明顯放緩，但仍高於聯準會制訂的2%長期目標。

會議紀錄顯示，「所有決策者都同意，政策應繼續限制一段時間，直到決策委員會確信通膨能朝目標持續地下降。」

紀錄指出，一些決策者認為聯準會應該將政策決定與溝通的重點「從利率應該提高多少幅度，轉向利率限制水準要維持多久」。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）在客戶報告中寫道：「這份會議紀錄與聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell）及其他委員在會後立即發表的鷹派言論是一致的。」

但他指出，從最近長期公債殖利率飆升，和以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）之間的衝突來看，「現今世界情勢似乎已和9月20日狀況大不相同了」。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1121012