F-35隱形戰機在比利時空軍日現技

就在以巴激戰，中東緊張升高之際，烏克蘭仍不斷向美國和歐洲尋求更多武器資源。有愈來愈多人擔心，在中東動亂的輾壓下，烏克蘭的需求可能會被西方國家擺到一邊。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）11日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）暗示，俄羅斯可能會利用中東衝突的良機，削弱國際對烏克蘭的支援。澤倫斯基在《紐約時報》（The New York Times）的報導中顯得憂心忡忡，擔心以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）交戰可能分散了各方對基輔奮戰抗俄的注意力。

由於擔心相關發展，他最近趁北約防長會議和烏克蘭-北約理事會集會，遠赴比利時首都布魯塞爾。而比利時國防部長狄唐朵（Ludivine Dedonder）宣布，會提供烏克蘭F-16戰機，不過只會在2025年以前。她進一步說明，交付F-16的時間表取決於比利時F-35什麼時候服役。然而，她並未透露，究竟會提供幾架F-16給基輔。

而西方會打算在2025年以前用戰機武裝烏克蘭，或許暗示，他們認為，衝突可能會持續。再不然，就是他們沒告訴澤倫斯基戰機的交付仍不確定，可能是因為這取決於衝突的發展。

比利時訂購了34架先進F-35隱形戰機，而目前該國空軍所使用的，是43 架多用途 F-16A/B戰機。