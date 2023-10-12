高雄市前市長韓國瑜近日接連和柯文哲會面、出席戰鬥藍記者會，人氣再度飆升。然而，國民黨總統參選人侯友宜遲遲不敢接下民眾黨總統參選人柯文哲比民調的提案，也讓外界質疑其民調不如柯。對此，前立委沈富雄表示，現在唯有韓國瑜喊話讓韓粉歸隊，並讓韓粉支持侯友宜，才能震懾住柯文哲。

沈富雄日前在節目《少康戰情室》指出，2024大選時間已經不站在國民黨這邊了，戰鬥藍的目標就是要讓柯文哲消風，而唯一辦法就是讓侯友宜民調上來，以及讓深藍歸隊

沈富雄強調，深藍大部份是韓粉，韓粉要歸隊，只有韓國瑜講得動，沈認為韓國瑜未來就應該到侯友宜的場子喊話，「朝空射出穿雲箭，千軍萬馬來報到，報到不要向韓國瑜報到，要向侯友宜報到。」沈富雄還表示，「如果韓國瑜這樣講，韓粉還不歸隊，那他也沒用了」。

此外，沈富雄還進一步分析，「只要有把侯友宜的民調拉上個5%、6%，柯文哲就怕死了，這就是釜底抽薪」，沈還呼籲在場的主持人、戰鬥藍領袖趙少康，「侯友宜已經很困難了，現在韓國瑜的人回來歸隊才有救，歸隊誰喊得動，就只有韓國瑜本人」。

然而對於沈富雄的說法，趙少康回應，「韓國瑜也不是說誰可以擺弄他、韓要支持誰，不支持誰，韓自己會做決定，不需要我擺一個場特別做，這對韓國瑜是不敬的，我的場子大家願意來很好，也不是非要支持誰不可，這種事我不幹的」。