華航月曆出爐！中華航空發表 2024 年月曆「奇幻遨遊。隨心漫旅」，首次以「動物旅人」為主角，化身嚮導穿梭各地知名景點，將世界美景呈現眼前，讓月曆宛如旅遊繪本般，引領旅人隨心漫旅，勾起出遊的無限想像，探索世界的美好旅程。

華航再度與知名插畫家馬賽Kyo合作，以實景照片為主視覺，運用其熟稔的插畫筆觸，創作出12位具當地特色且可愛童趣的動物旅人交疊呈現，航向華航亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等 12 個主要航點，世界美景實景活現，突顯在地精采的文化風情，就像每月翻閱一篇引人入勝的童話故事般，踏上心神嚮往的遨遊之旅。

全球旅遊快速回升之際，華航乘載無數旅人心心念念的旅遊篇章，1 月由台灣特有種台灣黑熊及馬祖代表黑嘴端鳳頭燕鷗變身攝影師，結伴同賞世界15大奇景之一的藍眼淚，意味從台灣開啟年度新旅程；2月飛往越南中部的峴港，來到世界文化遺產的峰牙己榜國家公園，跟著越南國寶金絲猴，飽覽鬼斧神工的絕美秘境；5月春暖時節，與聰明的小狐狸直飛捷克布拉格，同遊舊城廣場，欣賞巧奪天工的歷史工藝天文鐘。

7、8月迎來盛夏旺季，從美西舊金山追隨加州灰熊來到優勝美地國家公園，與大自然對話，或是跟著頭戴紅花的馬來西亞國寶馬來貘，造訪檳城姓氏橋，體驗水上人家；11 月與泰國精神象徵的大象共遊清邁，在宗教與藝術文化交融的白廟前祈求諸事順利；12 月是充滿祝福的季節，日本文豪筆下的橘貓悄悄爬上隅田川橋上，伴著東京晴空塔，歲末感恩之際也殷盼新年。

本次月曆還隱藏驚喜彩蛋，封面的台灣黑熊、3月的墨爾本藍背企鵝及11月的清邁大象都背上了華航今年最新推出的「永續救生衣包」，搶眼的時尚外觀及實用性在動物旅人身上毫無違和感，別出心裁地帶出華航實踐永續循環的理念。

華航2024年掛曆及桌曆採一致的視覺呈現，依使用慣性設計不同版型及功能性，兼具實用性及視覺美感。華航月曆只送不賣，一直廣獲各界好評，蔚為航空業經典傳承，2024年插畫風格月曆將再掀收藏風潮，也希望藉此鼓舞喜愛並支持華航的夥伴，都能用自己的姿態與華航一起漫旅世界。