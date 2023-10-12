YouTuber「超哥」與友人合夥創立「超派炸雞」，日前遭Toyz拍攝試吃影片時，意外捕捉到員工疑似將廢油倒進水溝的畫面，引發外界熱議；對此，超哥在11日晚間上傳影片道歉，並祭出雞排優惠價80元，兩天共限量400片活動回饋消費者，怎料卻被網友發現，優惠活動貼文下的留言疑似出現眾多假帳號。

「超派炸雞」臉書粉專11日發文：「超派炸雞總部對於近日浪費社會資源、佔據新聞版面，深感抱歉也會深刻反省。還請大家給我們一次機會，我們超派炸雞總部決定回饋消費者，進行以下活動」，宣布12、13日雞排優惠80元，每人限購一片，一天限量200片，也強調未來將更注意各店的管理，也會更注重產品的美味「希望大家讓我們有這個機會做出好吃的台灣炸雞品牌」。

貼文一出再度引起網友討論，部分人直言：「80塊還是比我家附近買的貴」、「要挽救但又不想虧太多，所以要限量」、「我太久沒吃雞排不知道價格變這麼派」。

此外，還有眼尖網友發現許多留言只寫「好吃」，疑似是假帳號；對此，超派炸雞回應：「我們目前還沒有請水軍 我會建議公司納入考量，對不起這次事件耽誤大家時間」。