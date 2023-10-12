酒醉旅客大鬧捷運月台 63歲男整夜宿醉無法製作筆錄

北市一名林姓男子，11日晚間10時許在捷運大安站下車，因酒醉與保全員發生口角糾紛，並出手攻擊保全，捷運警察獲報後到場處理，林男見警察後更加激動，持續大聲叫囂，並攻擊員警，警方立即實施保護管束，拉扯中員警右手臂、手指遭到抓傷，林男現仍在醫院呼呼大睡，警方將待其清醒後，依妨害公務罪送辦。

63歲林姓男子酒醉在月台上與其他乘客發生糾紛，保全員到場排解，亦遭到怒斥，經保全員報案，員警到場處理，林男仍無法溝通，並出現不理性行為，攻擊員警導致員警受傷，捷運警察立刻通知轄區派出所到場支援，合力壓制林男，並實施保護管束，經過一整晚，林男仍爛醉無法清醒完成筆錄。

捷運警察隊呼籲，民眾若有飲酒，宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大之情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾或脫序行為觸法，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」等4項作為。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！