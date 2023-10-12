巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，點燃新一波以巴衝突，以國總理尼坦雅胡昨天宣布，與在野黨黨魁甘茨（Benny Gantz）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）三人共同組成戰時內閣，以應付眼前的戰爭。臨時政府也首度召開會議，宣示團結之外，也矢言「摧毀哈瑪斯」。

綜合BBC、《以色列時報》報導，以色列戰時內閣11日成形，立刻召開第一次會議，商討接下來的作戰計畫。會後在記者會上，防長葛朗特坦言，哈瑪斯突襲是自二戰結束以來，猶太人遭遇過「最野蠻」的暴行，因此他誓言要將哈瑪斯「徹底從地表上抹去，不復存在，」讓下一代不用再經歷被屠殺的恐懼。

⚠️ Israel’s new temporary emergency govt and war cabinet comprising the center and right making its first public address to the nation.



Political rivals Netanyahu and Benny Gantz have set aside differences to unite the country and win the war. 🇮🇱 pic.twitter.com/t6ryslPSLH — Ron M. (@Jewtastic) October 11, 2023

尼坦雅胡話說的更直白，指稱「每一個哈瑪斯成員都死定了」，將哈瑪斯比喻為「比伊斯蘭國（ISIS）更惡劣的敵人」，揭示下一步「以色列前線將全力奮戰，進攻已經開始了」。

曾擔任國防部長的在野黨黨魁甘茨也表示，以軍將採取「特別行動」，讓「未來所有以色列人都能獲得安全保障」，暗示哈瑪斯可能遭到集體殲滅。

早前美國總統拜登曾表明，要求以色列「務必遵守日內瓦公約」，也就是禁止虐殺戰俘，並保護戰時平民百姓。只是以色列已有超過1200人遇害，部分民眾和幼兒更是遭到斬首屠殺，以色列在接下來會如何挾優勢武力行動並維持人道，全球都在持續關注。