今年的威尼斯建築雙年展，台灣參展單位自5月開展以來便引起各種爭議與關注，從台灣館定位到歐洲文化中心（ECC）邀請展受補助，均有不認同的聲音。今年作為台灣館策展人的曾瑋指出，與其討論台灣以什麼名義參展，更應該在意的是台灣是否提出了自己的建築論述而受到重視與關注。

威尼斯雙年展自1895年起每兩年舉辦一次，成為同類活動中最具歷史和知名度的展覽，1980年起威尼斯建築雙年展開幕，而後奇數年通常為藝術雙年展、偶數年為建築雙年展，但因新冠疫情被迫延期後，目前藝術雙年展改在偶數年，建築雙年展則在奇數年舉行，主要展區有位於花園區（Giardini）的國家館，和舊船區軍械庫（Arsenale）區的主題展，需要付費入場。還有許多以平行展、聯合展的名義分散在威尼斯各地的宮殿建築或公園裡舉辦，免費入場。

1995年台灣首度以國家名義參展，後因大陸參展施壓，台灣館於2003年從國家館參展之列移除，為能持續將台灣推向國際平台，而後台灣均以平行展參展申請，所在的「普里奇歐尼宮」位置雖不在國家館所在的花園區，但緊鄰威尼斯總督宮，位於人潮鼎盛的聖馬可廣場旁。

曾三度擔任威尼斯建築雙年展台灣館策展人的曾瑋指出，與其討論台灣館是否在國家館內這樣的政治符碼，真正應討論的是台灣館的場地是否適合辦展，這始終是每屆辦展的兩難之處，普里奇歐尼宮有著人潮多、位置佳的優勢，但也因是古蹟有各種重量限制，也難免影響策展發揮。

今年的威尼斯建築雙年展以「未來實驗室」為題，由東海大學建築系團隊策畫的台灣館，以台灣城鄉可見的「台灣改裝」呼應主題，曾瑋指出，此次計畫的出發點，在於台灣長期在西方語境和觀點下來看台灣的主體性，然而台灣若作為文化輸出母體能提出什麼樣的建築論述？於是從生活的、農村的智慧來對照當代西方的建築視野，「有其獨特的空間感和彈性，超越目前所理解的建築」曾瑋打趣彷彿有中藥遇上西藥的既視看，而重點在於「台灣建築界提出的差異性被看到」。

在以台灣經驗發聲的前題下，策展人方新樵領軍的「＋＋＋TEA Space循環茶事」，將垃圾回收製成建材，整合台灣人工森林柳杉的固碳材和台灣茶文化，參與ECC於威尼斯建築雙年展期間同時舉辦的邀請展，然而「文化部補助文化團體及個人從事文化交流活動」補助的300萬卻飽受爭議，認為參與並的非大會主辦的建築雙年展或平行展。

事實上文化部補助台灣館的經費從過去的400萬到今年的600萬，都遠不及此展所需經費，曾瑋指出：「每屆的經驗值來看大概都要1000萬左右」以致於策展團隊仍需自行募款；而文化部統計近2年「文化部補助文化團體及個人從事文化交流活動」，以表演藝術類占大宗，111年為41％，112年至6月底止表演藝術類達67％，建築類於111年僅占3％，而112年約1％。

國立台南藝術大學教授龔卓軍指出，台灣許多地方性的展會預算也不下於300、600萬，能夠以這樣的預算規模讓台灣價值在國際發聲，何樂不為？曾瑋表示，今年的台灣館在開幕後，迎來許多國際策展人主動到訪，「展覽是種機制，我們是用建築把這機制開展出來，怎麼發聲，以及有後續性才是重點」。

方新樵認為循環茶事此次的參展，挑戰了廢棄材料再製，也由人文的角度推展了台灣茶文化，「現場就有許多外國友人想買茶、買茶具，想來台灣。台灣太少機會讓世界看到台灣的好」她認為此次參展，不論定位是否屬建築雙年展主展或平行展或其他聯合展，向世界傳達出超乎文化、語言的台灣人情味，便達到此行目的。