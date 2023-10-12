首集就邀請重磅卡司「世界球后」曾雅妮（中）參與。（《胡李親古忙什麼》提供）

胡盈禎（小禎）、李佩甄這對好姊妹，最近合開YouTube節目《胡李親古忙什麼》，以兩人姓氏「胡李」親古為諧音，在韓文就是「wuli（我們的） chingu（朋友）」之意，內容以高爾夫球貫穿，每集邀不同好友和她們邊打球邊聊天，首集就邀請「世界球后」曾雅妮參與。

小禎和佩甄近年迷上打高爾夫球，且以球會友結交更多藝人好友、政商名流，她們以高爾夫球術語「甜蜜點」創立群組，所謂「甜蜜點」，意指每一個球杆的杆頭，都有一個擊球的最佳落點，如果揮杆夠正、擊球時正中甜蜜點，球就會飛得又直又快。

目前「甜蜜點」成員有金鐘演員、金曲歌手等超過60人，集結各路好手，由小禎擔任召集人，副召集人是佩甄。小禎雖然球齡僅半年，但非常熱血，即使要錄影、健身，仍堅持一周最少打3天球，因此打了3個月就破百竿，進步神速。

小禎說：「球場上有很多朋友相聚的機會，就不會科技冷漠顧著玩手機，打完球後去吃飯，友情更緊密。」今年以來「甜蜜點」已去過韓國等地打球，12月又要出發到越南，邊揮竿邊旅遊。

因為對打高爾夫球著迷，也曾看過女神孫藝珍在韓國上高爾夫球頻道節目，讓小禎和佩甄決定經營《胡李親古忙什麼》，首集邀請世界球后曾雅妮擔任嘉賓，2位主持人就展現絕佳默契與幽默，小禎頻問曾雅妮：「周杰倫開球開得過你嗎？那他開球有比我遠嗎？我有比昆凌遠嗎？」

佩甄則把握機會跟曾雅妮請教打球的技巧，結果獲得「頭要留住」這個答案。她還問曾雅妮：「如果我們（打球）要改掉一個東西，要改什麼？」小禎說：「改掉我們的嘻嘻哈哈吧。」節目中，曾雅妮派出2位年僅11歲和12歲的小學生和小禎、佩甄PK，2位高球神童一開球就嚇壞3位大人。

此外，曾雅妮也大方公開在美國開刀的近況，佩甄搞笑說：「是雙眼皮嗎？很自然誒。」小禎補刀：「應該是鼻子吧。」其實，曾雅妮過去2年在美國做了左右兩邊髖關節的手術，但目前已將自己的身心靈調適到最好，這個月就會從美國復出球壇。

曾經快速在高球界成名、也遇過瓶頸，曾雅妮感性分享自己抒發壓力的方式是打坐：「我去參加內觀，10天不講話，中午以後不能吃東西，每天打坐11個小時，一開始打坐哭了5天。」如今卻成了她充電的方式。《胡李親古忙什麼》今（12日）中午12點準時上線。