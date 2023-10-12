技嘉(2376)單月營收以162.71億元刷新歷史紀錄，較上月成長36.31%，較去年同期更大增85.6%。而微星(2377)9月合併營收拉高到181.1億元，較上月增加7.2%，更較去年同期成長達39.4%，一舉創下今年新高，也是20個月以來的新高紀錄。華擎(3515)9月合併營收19.74億元，創2022年12月以來新高，月增20.61%、年增43.01%，雙雙成長、營收表現亮眼。

法人表示，由於板卡市場在去年下半年開始陷入清庫存風暴，業績基期降低，今年在輝達的RTX 40系列新卡陸續上市之後，帶動換機買氣，令板卡業者業績逐漸否極泰來，尤其技嘉還有AI伺服器的加持，在8、9月陸續放量出貨下，第三季營收更是以逐月跳升的方式表現。

技嘉前三季累計營收以913.69億元，年增幅度逾15%，其中，第三季營收369億元，季增逾41%，年增52.5%，同創歷史新高。

微星板卡以及電競筆電出貨提升，第三季單季營收以489.18億元，較上季增加18%，年增27%，創6季新高，累計前三季營收1338.1億元，年減幅度收斂到4.16%。

華擎第三季單季營收為49億元，季增43%，年增35%。ChatGPT爆紅，伺服器訂單遞延半年到一年，公司表示，今年第4季到明年第1季需求就會上來，客戶庫存消化後，伺服器從今年底到明年將會發酵，明年會是非常不錯。