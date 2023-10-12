因應113年1年期義務役役男入營服役，國防部業務報告指出，已於112年1月成立專案小組，針對訓練、後勤、人事整備及跨部會協商等工作，訂定分月目標積極推動，以達成役期調整接訓任務。

報告指出，訓練整備方面，入伍訓練113年均採新制8週課表，112年2月起已調增步槍射擊發數及野外3天2夜戰鬥教練期末鑑測，迄8月底已接訓44梯、3萬8000餘人，均達成訓練目標；各新訓單位已建立模式化課表，所需師資1300餘人及圖表、教案均完成整備，並於9月下旬辦理接訓示範，可奠定113年入伍訓練接訓基礎。

報告指出，112年3月起，部隊訓練調增步槍多元射擊姿勢與發數，並自6月起納入民防任務訓練。為使義務役於役期內接受完整訓練，同步調整基地訓練為一年一訓，以驗證駐地訓練成效；另已完成所需師資1600餘人及準則、器材、場地等整備，並結合武器獲撥期程持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。

後勤整備方面，報告指出，因應113年役男徵集、服役部隊屬性及編制專長需求，全數完成服裝經理品26萬餘件整備及班用機槍、81迫砲等4萬餘件裝備調整，另戰鬥個裝計需9000餘套，管制於年底製繳。同時為因應強化射擊訓練需求，已籌補步槍等訓練彈藥600餘萬發，可於112年11月前解繳。

此外，報告指出，除持續推動「興安專案」，同步執行「金六結營區」等36處營舍修繕，優化生活設施。人事整備方面，已與內政部完成分月徵集員額及配賦計畫，並策頒義務役人事整備及專長遴選規定。依每月徵集人數，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；另為充分運用役男民間專長，將具證照及學歷專長者，遴選送訓縮短培訓期程，俾使役男退伍後可與職場接軌。