民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨總統參選人侯友宜（右）是否會整合，各界高度關注。（合成圖／中時資料照）

【全程字幕】藍白合新進度！柯文哲指示加速作業 柯辦發言人曝「協商重點」

2024總統大選距今（12日）僅僅只剩3個月左右的時間，然而民進黨總統參選人賴清德的支持度依然穩居第一，不少在野支持者期盼能夠「藍白合」，以達到下架民進黨的目標。對此，今早傳出最新進展，民眾黨回應了國民黨拋出2人溝通的提案。

針對藍營拋出侯、柯雙方各派2人會面協調的要求，民眾黨已經答應，且兩邊在11日就開始展開溝通，但由於國民黨參選人侯友宜一方拋出5點建議、民眾黨總統參選人柯文哲陣營則死守三主張，兩邊在辯論與比民調上還有待商榷。

不過柯辦發言人戴于文稍早對外宣布，因柯文哲體諒國民黨，所以目前先決定14日下午展開雙方幕僚商議，雙方分別為侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊領頭，但柯文哲一方底線仍在「比民調」與「辯論」。

戴于文強調，民眾黨一樣維持3主張，「公開透明、公共辯論、公平民調」，期待當日雙方直接針對「公開透明、公共辯論、公正民調」進一步進行討論；而這次見面會前、會後接受媒體訪問，在會中全程錄影，保持公開透明精神。

至於比民調與辯論是否為「民眾黨底線」？戴于文指出，民調是可受公評、目前大家唯一可接受的方式，柯文哲與侯友宜都是透過黨內既定民主程序選出的代表政黨總統參選人，用民調不只可以對支持者有交代，也對社會大眾有所交代。

另國民黨總統參選人侯友宜辦公室發言人李利貞證實，雙方已經相約10月14日下午會談，李利貞說，樂見對方有了善意回應，也樂見雙方有達成初步共識，跨出了非常好的第一步。對於會談過程，李表示，正如先前所提出的建議跟主張，就是在會前會後都會開聯合記者會，對談過程全程錄影，有爭議再公開。

至於民眾黨總統參選人柯文哲競辦執行長黃珊珊說10月底前要談成，對此，李利貞表示，會談內容不設限，什麼都可以談，對談過後有共識跟結論，會後都會在聯合記者會跟外界報告。