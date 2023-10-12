民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出藍白雙方見面先討論3場政策辯論，再來比民調，對於國民黨總統參選人侯友宜始終未明確表態，柯文哲昨（11）日直言，「不辯論也不民調，那要幹什麼？」TVBS新聞部副理樊啓明則認為，辯論挑戰是大選過程中繞不過的關卡，「候選人遲早都要面對」。

樊啓明在臉書提到，柯文哲同意派黃珊珊、周榆修出馬後，再出招主張辦3場政策辯論再來比民調，而這策略性點出侯友宜「論述能力欠缺」的隱憂，其中6月的政大演講事件直接衝擊侯友宜氣勢，口條弱點成了侯揮之不去的人設。如今柯要求辦政策辯論，且是連辦3場之後再比民調，就等待侯陣營要不要接招。

樊啓明直言，辯論挑戰是大選過程中繞不過的關卡，辯論相關規則就寫在正副總統選罷法中，候選人遲早都要面對，而侯不管現在是否接受柯的叫陣，接下來還是可能要面臨賴的直球對決，論述能力的高強度檢驗恐怕無法迴避。

2024總統大選，藍白最終是否合作各界高度關注，民眾黨主張1周內雙方幕僚見面，並要求國民黨針對柯辦3項具體主張正面回應，侯友宜陣營則提議，會前會不設任何前提，會議過程錄影不公開，若有爭議時則可公布。