新北市衛生局持續稽查美豬「洗產地」，10月8日至11日共查核31家，查獲板橋火鍋店「一夫鍋」，豬肉原產地應為加拿大及丹麥，卻標示為台灣，涉產地標示不實，後續將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，可處4萬元以上400萬元以下的罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應遵守豬肉原產地標示規定，主動揭露正確資訊讓消費者安心自由選購，若未依規定標示，可依違反食品安全衛生管理法第25條處3萬元至300萬元罰鍰；若標示不實，則依違反同法第28條第1項可處4萬元至400萬元罰鍰。