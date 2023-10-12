好市多賣場不定期會提供民眾試吃，一名網友分享，某天在賣場快打烊的時候去逛，結果在熟食區的試吃攤拿到整個鮭魚握壽司，超大方的試吃品讓他當場呆住，也引發網友熱議，另有一個網友則說，他遇到過最狂的試吃是，店員直接發給每個人半個牛肉捲，多到他打包當明天午餐。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，某天晚上去逛好市多，經過熟食區發現有試吃，好奇上前排隊，結果竟拿到整個鮭魚握壽司，超大方的試吃讓她驚呼「今日份的小確幸！」

貼文引起網友討論，「好市多也太大方了」、「這好誇張」、「每間店都會有嗎？還是只有特定的分店」、「整天不吃就去等打烊吃到飽」、「太讚了吧！」

另有老粉分享，在打烊前逛好市多，有機會拿到「超大方」的試吃品。「遇過最狂的是員工到每個用餐桌發給每人半個牛肉卷！ 只好打包當明天午餐」、「今天也遇到烤美式辣雞翅試吃」。