JOSÉ ABREU. THIRD HOME RUN. pic.twitter.com/1KFLnaEeta — Houston Astros (@astros) October 12, 2023

分區系列賽前3戰取得2勝1負聽牌優勢的太空人，G4在分數1比1的情況下，前役繳出雙響炮的阿布瑞尤（Jose Abreu）再發威，敲出打破僵局的兩分全壘打，幫助太空人3比2險勝，系列賽最終以3勝1負淘汰美聯中區王者，太空人連續7年殺進美聯冠軍賽。

G4太空人大膽推出具有豐富季後賽經驗，但今年例行賽迎來生涯最差賽季的厄奎迪（Jose Urquidy）登板先發，而不是交由本季表現出色的菜投法蘭斯（J.P. France）。厄奎迪未辜負老教頭貝克（Dusty Baker）的期待，首局被路易斯（Royce Lewis）打出陽春炮後逐漸穩定，壓制住雙城攻勢。

太空人很快展開反撲，季末回歸助陣的老將外野手布蘭特利（Michael Brantley）貢獻陽春炮，幫助球隊追平戰局。雙城先發投手萊恩（Joe Ryan）投完2局先行退場，牛棚在4局上遭殃，左投瑟爾伯（Caleb Thielbar）被阿布瑞尤打出決定勝負的超前轟，幫助太空人3比1領先雙城。

雙城雖由開路先鋒朱利安（Edouard Julien）6下陽春炮扳回一城，不過面對太空人牛棚勝利方程式束手無策，奈瑞斯（Hector Neris）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）及守護神普瑞斯利（Ryan Pressly）接連出動，成功守住1分領先優勢，幫助太空人以3勝1負淘汰雙城。

自2017年開始，太空人連續7個賽季闖進聯盟冠軍賽，成為自1991-99年勇士連8季後最佳紀錄（1994年罷工賽季除外），太空人下一輪對手將是主場同樣坐落於德州的遊騎兵，也將挑戰成為本世紀首支在世界大賽連霸的球隊。