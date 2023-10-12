美國前聯邦眾議院議長麥卡錫上週遭到罷免，掌控眾院的共和黨人今天提名史卡利塞擔任議長，但他似乎無法取得舉行全院投票所需的足夠支持，導致進一步行動往後推延。

路透社報導，史卡利塞（Steve Scalise）是目前共和黨領導階層第2號人物，他在閉門投票中擠下對手喬登（Jim Jordan），獲共和黨提名為眾院議長。

國會議員接獲告知預計美東時間下午3時將舉行投票，但時間到了眾院卻未採取行動，因為數名喬登支持者表明，他們不會在全院表決中支持史卡利塞。

共和黨人是以221票對212票的些微多數掌控眾院，且民主黨人預計不會把票投給任何共和黨候選人，因此共和黨人只承受得了一小撮人跑票。

58歲的史卡利塞告訴記者：「我們正在努力團結大家。我們必須團結起來，因為世界不會等我們。我們顯然還有工作要做。」

代理議長麥亨利（Patrick McHenry）跟記者說，投票「最快將在今天舉行」。

把票投給喬登的聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）說：「還沒結束。本來是內部鬥爭，現在外部鬥爭也開始了。」馬西說，他預計將在全院表決前與史卡利塞私下會面。

國會議員說，史卡利塞的得票數為113張票，喬登為99張票。

不願具名的消息人士說，喬登預計將在全院表決時投給史卡利塞，並鼓勵他的同僚跟進。

麥卡錫（Kevin McCarthy）今年1月是歷經15輪投票才贏得議長寶座。

在挑選史卡利塞擔任眾院議長前，共和黨人拒絕了要求被提名人在221張票中獲得217張票的提議。這讓史卡利塞迅速獲得提名，但也引發了今年1月的戲碼是否再度上演的問題，當時眾院是歷經4天才選出議長。

共和黨籍聯邦眾議員侃麥克（Kat Cammack）預測全院表決將「血流成河…折磨眾院的混亂情況將持續下去」。

共和黨人說，他們必須快速解決領導人真空問題，這已妨礙眾院因應以色列戰爭、批准向烏克蘭提供更多援助，以及在當前政府資金於11月17日用罄前通過預算法案。

史卡利塞說，他當上議長的第一個行動將安排投票通過決議案，表明在以色列與加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）武裝分子打仗時，美國與以色列站在一起。

上週，麥卡錫在僅8名共和黨人倒戈下即遭到罷黜，這讓任何新任議長率領黨團變成一種挑戰。

麥卡錫是美國史上首位在正式投票中遭到罷免的議長，前兩位共和黨籍議長是在黨內強硬派施壓下離職。

美國人對國會是否有能力克服黨派分歧沒有多大信心，且共和黨內鬥導致麥卡錫於10月3日遭到罷黜。根據上週的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，約64%的受訪者表示，他們不認為華府政治人物可以為了國家好而擱置黨派分歧。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121012