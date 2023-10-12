亞電成立於2003年，為台灣第二大FCCL廠，公司為FPC上游原料供應商，主要從事軟性銅箔基層板（FCCL）、覆蓋膜（Coverlay）、補強板（Stiffener）、MPI連接片等之研究、開發、製造及銷售公司，生產基地位於江蘇昆山與東台，旗下總計有5條塗佈線，月產能可高達450萬平方米；目前亞電的產品透過客戶打入各類終端裝置，應用於消費性電子領域比重達80％。

亞電11日公告9月合併營收為新台幣1.68億元，月增17.02％、年增9.6％，為2022年1月以來單月營收新高紀錄，累計第三季合併營收重返4字頭，達4.5億元，較前一季大幅成長23.3％，年增1％，也寫下近七季新高。

亞電表示，受惠美、陸系手機年度高階旗艦機款正式開賣，推升軟板材料需求，加上十一長假提前拉貨，帶動9月營收表現。亞電也強調，高階陸系智慧手機品牌在大陸市場捲土重來，時隔多年推出新機款，現已全線缺貨，由於亞電材料主要應用於手機相關，且過去以來長期穩定供應，亦隨之受惠，加上美系品牌手機近日開賣，推動智慧手機市場銷售回溫，後市成長動能可期。

而隨著電子供應鏈庫存調節進入尾聲，亞電旗下昆山、東台兩廠產能皆已就緒，稼動率已較上季顯著提升。

第四季進入中國十一長假與供應鏈年底庫存盤點時節，亞電樂觀整體訂單出貨恢復正常節奏，加上陸系手機品牌大廠的回歸，中國境內手機市場熱度向上，以及積極布局車用與醫療器材之其他高利基應用領域的比重成長，2024營運將更加穩健。