劉男（右）與葛男同為鐵工，兼差慘淪車手。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

一起在工地擔任鐵工的18歲葛姓、20歲劉姓2名男子，日前因手邊工程告一段落，空窗期想賺點外快，上網求職兼差發現某投資公司應徵外務經理，條件「僅需一套西裝」且只要遵照公司指示到指定地收取投資款項，即可抽佣數萬元，2人抱著「撿好康」心態，依「公司」指定與被害人面交，初次上工就遭到逮捕，沒賺到一毛錢還慘淪詐欺車手遭法辦，悔不當初。

台南市警一分局德高派出所指出，9月底接獲41歲胡姓男子報案稱遇到假投資詐騙，前後轉帳匯款98萬及當面交付80萬現金交予詐騙集團，事後察覺有異，到派出所報案查證，這才驚覺遇到詐騙集團，警方獲報立即成立專案小組展開調查。

派出所所長高銀泉昨天得知詐騙集團約好再次面交地點，立即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏，下午1點多，見胡男與詐騙集團成員喔面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲葛嫌、劉嫌2名負責取款的車手，並現場查扣手機、工作證、契約書、印章等相關證物。

警方調查，葛嫌與劉嫌平常一起在工地工作，近日因工程結束，等待下一檔工程期間，心想不如兼差賺錢，於是上網求職，見某投資公司工作內容沒有門檻，只要自備一套西裝且只需遵照公司指示到指定地點收取投資款項，便可從中獲得數萬元的高額酬勞，兩人覺得「錢少事多」，就答應上工。

兩人昨天與被害人面交取得300萬元，當場被警方查獲時，辯稱不知淪為詐欺車手，深感懊悔不已，「根本沒賺到一毛錢」，警訊後，將兩人依詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。